Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil ters döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ters döndüğü kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi'nde, Mersin Erdemli -Karaman Ayrancı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V. yönetimindeki otomobilin önüne Arslanlı-Kösereli kavşağında aniden başka bir araç çıktı.

Kaza yapmamak için ani manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yoldan çıktı ve ters döndü. Sıkıştığı araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahalede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.