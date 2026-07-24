Sahilde hırsızlık yapan çeteye peş peşe operasyon. 6 tutuklama
24.07.2026 14:32
6 şüpheli tutuklandı.
Mersinde sahil bölgesindeki hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Kızkalesi Mahallesi'nde yaşanan hırsızlığın ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve çevredeki delilleri inceleyen ekipler, olayı 5 kişinin gri renkli bir otomobille gerçekleştirdiğini belirledi.
Aracın plakasına ulaşan polis, şüphelileri sahil bandında takibe aldı. Düzenlenen operasyonda araç durdurulurken, içindeki S.Y., T.Ç., D.Y., S.Y. ve S.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 37 bin 600 lira, 100 dolar, 6 güneş gözlüğü ve 3 cep telefonu bulundu. Yapılan incelemede para ve eşyaların hırsızlık mağdurlarına ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ ARAÇ OSMANİYE'DE YAKALANDI
Öte yandan Kızkalesi Sahili'nde iki ayrı araçta gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının da aynı ekip tarafından aydınlatıldığı bildirildi. Çalışmalarda olayların iki ayrı araçla hareket eden şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Şüphelilerin bulunduğu ilk araç Mersin-Adana Otoyolu üzerinde durdurulurken, araçtaki F.G. ile A.G. yakalandı. Çalıntı eşyaların bulunduğu ikinci aracın ise Osmaniye'ye doğru seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile koordinasyon sağlandı. Araç, Osmaniye otoyol çıkışında durdurularak içerisindeki Y.G., A.A., E.H.G., D.T. ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 18 bin 850 TL nakit para, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen bir çift eldiven, 3 güneş gözlüğü, 2 banka kartı, 3 altın küpe, 1 kol saati, 4 altın kolye ve 2 altın bileklik ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.G. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
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