Sahilde hırsızlık yapan çeteye peş peşe operasyon. 6 tutuklama

İKİ ARAÇ OSMANİYE'DE YAKALANDI

Öte yandan Kızkalesi Sahili'nde iki ayrı araçta gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının da aynı ekip tarafından aydınlatıldığı bildirildi. Çalışmalarda olayların iki ayrı araçla hareket eden şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin bulunduğu ilk araç Mersin -Adana Otoyolu üzerinde durdurulurken, araçtaki F.G. ile A.G. yakalandı. Çalıntı eşyaların bulunduğu ikinci aracın ise Osmaniye'ye doğru seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile koordinasyon sağlandı. Araç, Osmaniye otoyol çıkışında durdurularak içerisindeki Y.G., A.A., E.H.G., D.T. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 18 bin 850 TL nakit para, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen bir çift eldiven, 3 güneş gözlüğü, 2 banka kartı, 3 altın küpe, 1 kol saati, 4 altın kolye ve 2 altın bileklik ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.G. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.