Şantiyedeki işçinin feci ölümü
06.11.2025 15:00
DHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde şantiyede beton dökerken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Arkıt Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde beton döken ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu.
Döküm sırasında beton mikserinin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada pompa ucundan betonu yönlendiren işçi Hamza Dikmen, elektrik akımına kapıldı.
CAN VERDİ
Dikmen'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Dikmen'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Dikmen, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
