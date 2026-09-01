Virajı alamayan otomobil iş yerine girdi
01.09.2026 09:11
Araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, karşıdaki galeriye girdi. Araçtaki 3 kişiden biri hafif yaralanırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak bir galerinin camına çarptı ve iş yerine girdi. Kazada araçtaki 3 kişiden biri hafif yaralandı.
Kaza, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yaşandı. Karayollarının devam eden çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bulvarda M.S. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak yolun karşısındaki galeriye girdi.
Gece saatlerinde yaşanan kazada iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Araçtaki 3 kişiden biri ise hafif yaralandı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamadıktan sonra galerinin camına çarparak içeri girdiği görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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