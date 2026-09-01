Virajı alamayan otomobil iş yerine girdi

Gece saatlerinde yaşanan kazada iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Araçtaki 3 kişiden biri ise hafif yaralandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak bir galerinin camına çarptı ve iş yerine girdi. Kazada araçtaki 3 kişiden biri hafif yaralandı.

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