Mersin'de heyelan: Bazı evler zarar gördü, bölgeye giriş kapatıldı
29.03.2026 11:32
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya geçişine kapatılan bölgede çalışma başlattı. (Foto: Arşiv)
Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimindeki mahallede meydana gelen heyelanda yol yarıldı, bazı evler zarar gördü.
Mersin'in Mezitli ilçesinin bin 200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Toprak kayması nedeniyle bölgedeki bazı evler zarar gördü, bir yapı da askıda kaldı.
KALDIRIM VE İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ
İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çöktü, mahalleden geçen yolda yarık oluştu.
CAN KAYBI YOK
Can kaybının yaşanmadığı bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlattı.
Mühendislerin de aralarında olduğu ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
