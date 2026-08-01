Mersin'de kasklı saldırgan tantunicide oturan kişiyi vurdu
01.08.2026 16:00
Tantunicide otururken silahlı saldırıya uğradı.
Mersin'de kaskla kaldırımda yürüyen şüpheli, tantunicide oturan A.G.'ye tabancayla ateş ederek yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde tantunicide arkadaşlarıyla oturan bir kişi, kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırganın olay sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir sitenin yöneticiliğini yapan A.G., akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturduğu sırada saldırıya uğradı.
Kaldırımda yürüyen ve kask taktığı görülen şüpheli, bir anda tabancasını çıkararak A.G.'ye ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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