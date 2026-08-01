Mersin'de kasklı saldırgan tantunicide oturan kişiyi vurdu

Kaldırımda yürüyen ve kask taktığı görülen şüpheli, bir anda tabancasını çıkararak A.G.'ye ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.

Olay, Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir sitenin yöneticiliğini yapan A.G., akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturduğu sırada saldırıya uğradı.

Mersin 'in Mezitli ilçesinde tantunicide arkadaşlarıyla oturan bir kişi, kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırganın olay sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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