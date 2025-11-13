Epilepsi hastası, ambulans helikopterle Mersin'e sevk edildi
13.11.2025 16:34
DHA
Mut ilçesinde nöbet sonrası durumu ciddileşen 7 yaşındaki epilepsi hastası E.C. ambulans helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Epilepsi hastası E.C. evinde geçirdiği nöbet sonrası fenalaştı. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. E.C.'ye ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
Müdahalenin ardından ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter, hastayı alarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Uzmanlar, epilepsi nöbeti geçiren çocuklarda erken müdahalenin hayati önem taşıdığını, ailelerin benzer durumlarda vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurmaları gerektiği belirttiler.
YASAL UYARI
MUT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.