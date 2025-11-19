Kayıp olarak aranan engelli gençten acı haber

Mersin'in Silifke ilçesinde, 11 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 29 yaşındaki zihinsel engelli Sergen Kanmaz'ın gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, Kanmaz'ın son olarak Göksu Irmağı'na doğru gittiğini tespit etti.

YASAL UYARI

SILIFKE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SILIFKE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.