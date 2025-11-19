Kayıp olarak aranan engelli gençten acı haber
19.11.2025 14:43
AA
Mersin'in Silifke ilçesinde, 11 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 29 yaşındaki zihinsel engelli Sergen Kanmaz'ın gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Mersin'in Silifke ilçesi Say Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Sergen Kanmaz'ın (29) 8 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aramalarını sürdürdü.
Güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, Kanmaz'ın son olarak Göksu Irmağı'na doğru gittiğini tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisleri, nehirde arama yaptı.
AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, nehrin döküldüğü Sökün Mahallesi mevkisinde Kanmaz'ın cansız bedeni bulundu.
Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, incelemenin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kanmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
YASAL UYARI
