Silifkeli öğrenciler Fransa’da uluslararası deneyim kazandı

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri, öğrencilerin Türkçe, Fransızca, Hırvatça ve İngilizce eserlerden oluşan çok dilli korosu oldu. Proje, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak hoşgörü, barış ve eşitlik mesajlarını öne çıkardı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, projenin öğrencilerin ufkunu genişlettiğini belirterek uluslararası faaliyetlere verilen desteğin devam edeceğini ifade etti. Proje ekibi, program kapsamında Paris ve Bordeaux’yu da ziyaret ederek kültürel açıdan zengin bir deneyimle Silifke’ye döndü.