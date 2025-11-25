Silifkeli öğrenciler Fransa’da uluslararası deneyim kazandı
25.11.2025 12:29
DHA
'European Schools with the Inclusive Power of Music' Erasmus+ projesinin final hareketliliği, 17–21 Kasım'da Fransa’nın Angouleme kentinde gerçekleştirildi.
Proje Koordinatörü Ali Eren liderliğinde Sömek İmam Hatip ve Atatürk Ortaokullarından 10 öğrenci, İngilizce öğretmeni Ümmü Kahraman Kır ve müzik öğretmeni Semih Altunok etkinliklere katıldı.
Ayrımcılık, eşitlik ve insan hakları temalarında düzenlenen programda öğrenciler; Fransız ve Hırvat akranlarıyla eğitim çalışmaları, kültürel etkinlikler ve atölyelere katılarak uluslararası deneyim kazandı.
Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri, öğrencilerin Türkçe, Fransızca, Hırvatça ve İngilizce eserlerden oluşan çok dilli korosu oldu. Proje, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak hoşgörü, barış ve eşitlik mesajlarını öne çıkardı.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, projenin öğrencilerin ufkunu genişlettiğini belirterek uluslararası faaliyetlere verilen desteğin devam edeceğini ifade etti. Proje ekibi, program kapsamında Paris ve Bordeaux’yu da ziyaret ederek kültürel açıdan zengin bir deneyimle Silifke’ye döndü.
YASAL UYARI
SILIFKE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SILIFKE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.