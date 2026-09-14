7 milyar 640 milyon liralık bahis operasyonu. 42 kişi gözaltına alındı
14.09.2026 12:55
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL’lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda, 42 şüpheli yakalandı.
Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yaptı.
Polisin çalışmasında Tarsus merkezli bahis şebekesi belirlendi. 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıklarının tespiti üzerine bugün eş zamanlı operasyona yapıldı.
Operasyonda 42 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacminin olduğu öğrenildi.
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