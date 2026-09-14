NTV

7 milyar 640 milyon liralık bahis operasyonu. 42 kişi gözaltına alındı

14.09.2026 12:55

7 milyar 640 milyon liralık bahis operasyonu. 42 kişi gözaltına alındı
IHA

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL’lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda, 42 şüpheli yakalandı.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yaptı. 

 

Polisin çalışmasında Tarsus merkezli bahis şebekesi belirlendi. 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıklarının tespiti üzerine bugün eş zamanlı operasyona yapıldı. 

 

Operasyonda 42 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.

 

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacminin olduğu öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

TARSUS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TARSUS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.