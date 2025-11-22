Kontrollü yıkım titreşimle yapıldı
22.11.2025 15:05
İHA
Mersin'de yıkım kararı alınan 2 katlı bina kırıcıyı yere vurarak titreşim yöntemiyle yıkıldı.
Tarsus ilçesinde yer alan bina depremde ağır hasar aldı. Dönüşüm kararı alınan bina hakkında yıkım kararı çıktı.Bina'da kontrollü yıkıma başlandı. Gerekli tedbirlerin alınmasından sonra kent merkezinde bulunan binanın titretme yöntemiyle yıkılması uygun görüldü. Binayı yıkmak için gelen iş makinesi, 2 katlı yapıya dokunmadan titreşimle binayı yıktı.
