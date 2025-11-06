Mersin’de asansör kazasında ölen Pelin Kıyga’nın adı parka verildi

Tarsus Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pelin Yaşot Kıyga Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Genç yaşta elim bir asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Kıyga’nın anısını yaşatmak amacıyla yapılan parkın açılışına; Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahalle muhtarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kıyga ve Yaşot aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, hem vefayı hem de çocuklara yönelik fırsat eşitliğini vurgulayarak, "Yaşot ve Kıyga ailesi için oldukça anlamlı bir gündeyiz. Hayatının baharında elim bir kaza sonucu yaşamdan kopan Pelin Kıyga’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Genç yaşta kuzenini kaybetmiş biri olarak acınızı çok iyi anlıyorum" dedi.

Konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefini hatırlatan Başkan Boltaç, "Ulu Önderimizin işaret ettiği 'muasır medeniyetler seviyesi' hedefi doğrultusunda eğitimde, sağlıkta ve yaşamda fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Pelin'in adı bir ömür yaşayacak, çocuklarımız onu her zaman sevgiyle anacak. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın." diyerek sözlerini sonlandırdı.