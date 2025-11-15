Mersin'de motorsikletle akrobatik hareketler kazaya neden oldu

Kaza anı, kameralara yansırken her iki motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Devrilmenin ardından motosiklet sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı. Kazayı yapan motosikletli ise yolcuyla birlikte savruldu. Ardından yerden kalkan ikili motosikleti bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

YASAL UYARI

TARSUS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TARSUS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.