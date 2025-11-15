Mersin'de motorsikletle akrobatik hareketler kazaya neden oldu
15.11.2025 14:17
İHA
Tarsus ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparken kaza yapan sürücü ve arkasındaki yolcu kazanın ardından motosikleti bırakıp kaçtı.
Kaza, Barbaros Mahallesi meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü arkasındaki yolcuyla birlikte akrobatik hareketler yaptığı sırada kontrolü kaybederek devrildi.
Devrilmenin ardından motosiklet sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı. Kazayı yapan motosikletli ise yolcuyla birlikte savruldu. Ardından yerden kalkan ikili motosikleti bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kaza anı, kameralara yansırken her iki motosiklette maddi hasar meydana geldi.
