Mersin'de zincirleme kaza

12.11.2025 09:42

Mersin'de zincirleme kaza
IHA

İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Adana-Mersin istikametinde otoyolun Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamete seyir halindeki 2 tır ile 2 otomobil çarpıştı. 

 

Kazada 1 tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

TARSUS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TARSUS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.