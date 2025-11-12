Mersin'de zincirleme kaza
12.11.2025 09:42
İHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Adana-Mersin istikametinde otoyolun Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamete seyir halindeki 2 tır ile 2 otomobil çarpıştı.
Kazada 1 tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
YASAL UYARI
TARSUS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TARSUS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.