Mersin'deki kazada üç can kaybı
29.11.2025 11:06
DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada üç kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde saat 08.30 sıralarında Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
