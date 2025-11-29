Mersin'deki kazada üç can kaybı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada üç kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.

