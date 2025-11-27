Uzaklaştırma kararı bitti, eşini katletti

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü Ali Ç. (46), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Ç. ile tartıştı.

İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Ç., evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Emine Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 HAFTA ÖNCE SONA ERMİŞ

Ali Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Ç.'nin zaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi.