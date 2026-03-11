İki çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü
11.03.2026 10:19
Son Güncelleme: 11.03.2026 10:41
Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi Songül yaşamını yitirdi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 27 yaşındaki Songül Aktekin, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanıp öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
İddialara göre Songül Aktekin (27), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami Aktekin'in (34) Mersin'de Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti.
Evde eşini bıçakla yaralayan Selami Aktekin olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Songül Aktekin doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
9 SUÇ KAYDI OLAN KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis ekipleri, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
