Mersin'de kaçak döküm incelemesi

Kaçak döküm sahalarının ardından belediyeye ait ayrıştırma ve öğütme tesislerinde de incelemelerde bulunan Başkan Abdullah Özyiğit, tesislerde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özyiğit, sürecin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimat verdi.

Yenişehir Belediyesi ilk etapta çöplerin ayrıştırarak toplanmasını sağlayacak. Bu uygulama ile dal ve budama atıkları ayrı toplanarak öğütülecek ve geri dönüştürülmüş malzeme haline getirilecek.

Elde edilen öğütülmüş organik malzemelerin park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılması da planlanıyor. Bunun yanında, moloz ve inşaat atıkları ise Büyükşehir Belediyesi ve diğer yetkili kurumlarla koordineli olarak belirlenen noktalarda dolgu malzemesi olarak değerlendirilecek. Böylece çevreye zarar veren atıkların önüne geçilecek.