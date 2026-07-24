200 milyonluk arsayı sahte vekaletle satmaya çalıştılar
24.07.2026 16:48
8 şüpheli yakalandı.
Mersin'de piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan tapulu arsayı sahte noter vekaletnamesiyle 20 milyon liraya devretmeye çalışan 8 şüpheli, noterde suçüstü yakalandı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde bir kişiye ait tapulu arsayı sahte noter vekalet belgesi kullanarak satmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan taşınmazın 20 milyon TL bedelle devredilmeye çalışıldığı belirlendi.
Noterde satış işlemlerinin gerçekleştirildiği sırada düzenlenen operasyonda, sahte vekalet belgesini kullandığı tespit edilen kişi ile alıcı ve olaya iştirak ettiği değerlendirilen toplam 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyonda, satış işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen çok sayıda evrak ile 9 cep telefonuna el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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