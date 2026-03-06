4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yağlarda tehlikeli kimyasallar tespit edildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları kontrollerde 18 litelik teneke kutuların içinde toplam 249 teneke yağ bulunduğunu belirledi.

Yapılan fiziki incelemelerde ise kutuların içindeki sıvıların zeytinyağı olmadığı yönünde şüphe oluşmasıyla durum, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

TEHLİKELİ KİMYASAL İÇERİK TESPİT EDİLDİ

Teknik ekiplerin, olay yerindeki kutulardan alınan numuneler üzerinde yaptıkları incelemelerde ürünlerin zeytinyağı olmadığı ve insan sağlığı açısından tehlikeli kimyasal içerikler barındırdığı tespit edildi.

Analiz sonuçlarının ardından zabıta ekipleri yaklaşık 4,5 ton sahte yağa el koydu. Piyasaya sürülmesi engellenen ürünler, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü.