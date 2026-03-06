4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yağlarda tehlikeli kimyasallar tespit edildi
06.03.2026 14:46
Yaklaşık 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Mersin'de zabıtaların yaptığı denetimlerde yaklaşık 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ürünler imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine gönderildi.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları kontrollerde 18 litelik teneke kutuların içinde toplam 249 teneke yağ bulunduğunu belirledi.
Yapılan fiziki incelemelerde ise kutuların içindeki sıvıların zeytinyağı olmadığı yönünde şüphe oluşmasıyla durum, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
TEHLİKELİ KİMYASAL İÇERİK TESPİT EDİLDİ
Teknik ekiplerin, olay yerindeki kutulardan alınan numuneler üzerinde yaptıkları incelemelerde ürünlerin zeytinyağı olmadığı ve insan sağlığı açısından tehlikeli kimyasal içerikler barındırdığı tespit edildi.
Analiz sonuçlarının ardından zabıta ekipleri yaklaşık 4,5 ton sahte yağa el koydu. Piyasaya sürülmesi engellenen ürünler, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.