65 yıl hapis cezası bulunan firari, yolcu otobüsünde yakalandı

A.Y.B.'nin dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Mersin 'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, 65 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.B.'nin şehirlerarası yolcu otobüsüyle seyahat ettiğini tespit etti.

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