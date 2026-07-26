65 yıl hapis cezası bulunan firari, yolcu otobüsünde yakalandı
26.07.2026 15:33
65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Mersin'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi'yi şehirlerarası yolcu otobüsünde yakaladı.
Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, 65 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.B.'nin şehirlerarası yolcu otobüsüyle seyahat ettiğini tespit etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takip ederk operasyon başlattı.
A.Y.B.'nin dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.
Düzenlenen operasyonda otobüste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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