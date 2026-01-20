67 yaşındaki Bayram amcanın ekmek mücadelesi. Günlük kazancı 300 TL, kar kış demeden çalışıyor

İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Gebid ise, "Burada Bayram abi yıllardır boyacılık yapar, onu tanırım. Ekmeğine bakar, bir el arabası var. Soğuk dinlemez varır gider. Hanımı da vefat etti" ifadelerini kullandı.

İlçede sevilen Bayram Batı'nın kış mevsiminde işini devam ettirmesi için uygun bir kulübesi olmasının hayatını kolaylaştıracağını ifade eden vatandaşlar, yaşlı adama sahip çıkılmasını istedi.