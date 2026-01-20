67 yaşındaki Bayram amcanın ekmek mücadelesi. Günlük kazancı 300 TL, kar kış demeden çalışıyor
20.01.2026 10:25
Mersin'in Mut ilçesinde 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmeğini kazanan 67 yaşındaki Bayram Batı, kış günü soğuğa rağmen çalışmaya devam ediyor.
32 yaşından beri yaz kış demeden boyacılık yapan Batı, bugünlerde de soğuğun altında zor şartlar altında geçimini sağlamanın mücadelesini veriyor. Bazı günler 10, bazı günler 15 ayakkabı boyayan Batı, günlük yaklaşık 300 TL kazanarak hayatını devam ettirdiğini söyledi. Konuşma zorluğu da çeken Batı, boş gezmediğini belirterek 1991 yılında başladığı boyacılığı sürdürdüğünü kaydetti.
İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Gebid ise, "Burada Bayram abi yıllardır boyacılık yapar, onu tanırım. Ekmeğine bakar, bir el arabası var. Soğuk dinlemez varır gider. Hanımı da vefat etti" ifadelerini kullandı.
İlçede sevilen Bayram Batı'nın kış mevsiminde işini devam ettirmesi için uygun bir kulübesi olmasının hayatını kolaylaştıracağını ifade eden vatandaşlar, yaşlı adama sahip çıkılmasını istedi.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.