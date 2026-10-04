"Adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla 435 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
04.10.2026 12:13
Mersin'de, "adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla 435 bin TL dolandırılan vatandaşın şikayeti üzerine 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, telefonla aranan S.V., kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından adının terör örgütüne karıştığı iddiasıyla korkutuldu. Korkan ve adının terör örgütüne karıştığını düşünen mağdur, şüphelilerin verdiği banka hesabına 435 bin lira gönderdi.
Parayı gönderdikten sonra kendini polis olarak tanıtan şüphelilerin irtibatı kesmesi üzerine dolandırıldığını anlayan S.V. polise başvurdu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların İstanbul'da olduğu belirlendi. Mersin ve İstanbul polisiyle koordineli yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler B.Ö., A.Y. B.K. ve E.Y. yakalandı.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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