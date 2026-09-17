Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı
17.09.2026 09:55
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de ambalaj üretimi süsü verilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 bin sentetik hap ile üretimde kullanılan sanayi tipi makineler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde plastik ve ambalaj üretim tesisinde uyuşturucu niteliği taşıyan sentetik hap üretildiği bilgisi sonrası harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler, 100 bin hap ile 2 hap basma makinesi, 50 bin boş kapsül ve 15 kilo ham madde ele geçirdi.
Operasyonda H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) gözaltına alınırken, adreste bulunamayan S.B.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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