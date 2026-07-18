Aracından iner inmez 261 bin TL ceza yedi
18.07.2026 08:37
Araç sahibi eşine toplam 261 bin lira ceza.
Mersin'de yol verme tartışmasının ardından diğer sürücünün üzerine yürüyen R.M. ve araç sahibi eşine toplam 261 bin lira, diğer sürücüye ise 2 bin 719 TL ceza kesildi.
Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy Kelveli Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, iki sürücünün cadde üzerinde ‘yol verme’ nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Diğer sürücüye ise 2 bin 719 lira idari para cezası kesildi.
Görüntüleri inceleyen ekipler, aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen kişinin R.M. olduğunu tespit etti. Ekipler, R.M. ve aracın sahibi olan eşine ilgili maddelerden toplam 261 bin TL para cezası uyguladı.
Tartışmaya karışan diğer araç sürücüsü S.Ü.’ye ise 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.
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