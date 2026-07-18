Aracından iner inmez 261 bin TL ceza yedi

Görüntüleri inceleyen ekipler, aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen kişinin R.M. olduğunu tespit etti. Ekipler, R.M. ve aracın sahibi olan eşine ilgili maddelerden toplam 261 bin TL para cezası uyguladı.

Tartışmaya karışan diğer araç sürücüsü S.Ü.’ye ise 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.