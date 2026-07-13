Boğulma tehlikesini geçiren ağabeyini kurtarmak istedi, acı haber geldi

Akıntıda gözden kaybolan Azmi Erdoğan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Erdoğan'ın cesedi otopsi için morga götürüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan S.E., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Serinlemek için ırmağa giren 24 yaşındaki S.E. akıntıya kapıldı. Ağabeyini kurtarmak için suya giren Azmi Erdoğan da akıntıda sürüklenmeye başladı.

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