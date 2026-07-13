Boğulma tehlikesini geçiren ağabeyini kurtarmak istedi, acı haber geldi
13.07.2026 11:15
Azmi Erdoğan'ın 21 yaşında olduğu öğrenildi.
Mersin'de ırmakta boğulma tehlikesi geçiren ağabeyini kurtarmak için suya giren Azmi Erdoğan'ın cansız bedeni bulundu.
Taşçılı Mahallesi’ndeki Keşbükü Irmağı’nda acı bir olay yaşandı.
Serinlemek için ırmağa giren 24 yaşındaki S.E. akıntıya kapıldı. Ağabeyini kurtarmak için suya giren Azmi Erdoğan da akıntıda sürüklenmeye başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan S.E., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ACI HABER
Akıntıda gözden kaybolan Azmi Erdoğan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Erdoğan'ın cesedi otopsi için morga götürüldü.
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