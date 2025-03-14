Camide doğan kediler yeni yuvalarına kavuştu

Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan kedi ile 3 yavrusu sahiplendirildi.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve yavrularının Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakımları tamamlandı.



Kedi ile 3 yavrusu merkeze başvuruda bulunan hayvansever Kısmet Efetürk'e sahiplendirildi.



Evinin bir odasında hayvanlara bakan Efetürk, anne kediye "Alaca", yavrularına da "Tülin, Düğme ve Obur" isimlerini verdi.



Kediye kalıcı, yavrulara da geçici yuva olan Efetürk, yavru kediler sütten kesilerek anneye ihtiyaç duymadığı zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca uygun yuvalara sahiplendirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kısmet Efetürk, anne kedi ve yavrularının videosunu sosyal medyadan gördüğünü belirtti.



Kedilerin bakım sürecini takip ettiğini kaydeden Efetürk, şöyle devam etti:



"Kedileri sahiplenmek için yurt dışından arayanlar olmuş. Çok fazla isteyenler olduğunu duyunca benim hiç umudum yoktu. Yavrular biraz büyüyüp kendilerine geldiğinde 2 ay sonra Veteriner İşleri Dairesi kontrolünde sahiplendirilecek. Anne de 2 ay sonra kısırlaştırılacak. Şimdiden onlara çok bağlandım. Anne çok sevecen, uysal. Çok hızlı adapte oldu. Yavrularının yanından hiç ayrılmıyor."



Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konulmuş, bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Kedi ile 3 yavrusu, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alınmıştı.

