DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
17.03.2026 10:14
4 şüphelinin 3'ü yakalanırken, 1'i hakkında sınır dışı kararı verildi.
Mersin'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin 3'ü tutuklanırken, 1'i hakkında sınır dışı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.
Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından tututuklanırken, 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç idresine teslim edildi.
