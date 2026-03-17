DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından tututuklanırken, 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç idresine teslim edildi.