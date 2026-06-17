Denizin ortasında sopalı kavga
17.06.2026 10:19
Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde dört kişi, denizde yumruklu ve sopalı kavgaya tutuştu.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda, dün öğle saatlerinde koyda denize giren dört kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışa çıktı.
Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
Üç kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.
Yaşanan olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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