Denizin ortasında sopalı kavga

Mersin 'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda, dün öğle saatlerinde koyda denize giren dört kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışa çıktı.

Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

Üç kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga , çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.

Yaşanan olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.