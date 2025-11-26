Ehliyet sınavına düzenekle girdi, yakalandı

Ehliyet sınavına düzenkle girdi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mut Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı’na bir şüphelinin elektronik kopya düzeneğiyle gireceği yönünde alınan bilgi üzerine çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada şüpheli belirlendi.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler sınavın tamamlanmasının ardından şüpheli çıkışta gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada üst üste giydiği iki iç çamaşırı arasına gizlenmiş bir cep telefonu ile sol kulağına yerleştirilmiş mini kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli işlem başlatıldı.