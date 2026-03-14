Ehliyetsiz sürücü 140 bin lira cezadan kaçamadı
14.03.2026 14:51
Son Güncelleme: 14.03.2026 15:21
Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.
Mersin’in Tarsus trafik polisinin gerçekleştirdiği denetimden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.
Trafik ekiplerinin Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde yaptığı kontrol sırasında bir sürücü, uygulamayı görünce aracını köprü üzerinde geri geri sürerek kaçmaya çalıştı.
Tehlikeli manevrayı fark eden ekipler kısa sürede aracı durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, köprü üzerinde geri manevra yaparak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.
Bunun üzerine sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 140 bin lira idari para cezası uygulandı.
