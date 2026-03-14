Ehliyetsiz sürücü 140 bin lira cezadan kaçamadı

Bunun üzerine sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, köprü üzerinde geri manevra yaparak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.

Trafik ekiplerinin Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde yaptığı kontrol sırasında bir sürücü, uygulamayı görünce aracını köprü üzerinde geri geri sürerek kaçmaya çalıştı.

