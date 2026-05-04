Evde rahatsızlanan iki çocuk hayatını kaybetti: Anne ve baba tedavi altına alındı

Mersin 'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki bir evde Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.

Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.