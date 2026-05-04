Evde rahatsızlanan iki çocuk hayatını kaybetti: Anne ve baba yoğun bakımda
04.05.2026 14:58
Son Güncelleme: 04.05.2026 15:56
Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Mersin'de geçirdikleri öğrenildi.
Mersin'de dört kişilik aile, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Beş ve sekiz yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi, anne ve baba ise yoğun bakımda.
Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü, izninde ailesiyle Mersin'e akraba ziyaretine gitti.
Musa Tülü (38), hamile eşi Ebru Tülü (33) ile çocukları Azra ve Ömer Selim Bozyazı ilçesinde bir evde kalıyordu.
Aile, bir süre sonra bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim kurtarılamadı.
Tülü çiftinin tedavisi de yoğun bakımda devam ediyor.
Ekipler, evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
