Fırından 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİ ANTALYA'DA YAKALANDI

Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.A. Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

İTİRAF ÜZERİNE FIRINDA ARAMA YAPILDI

Adrese giden narkotik ekipleri, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 29 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Uyuşturucu içerikli haplara el konuldu.

Emniyete ifadesi alınan C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.