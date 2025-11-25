Gümrükçülere rüşvet operasyonunda 11 tutuklama
25.11.2025 11:41
Mersin'de rüşvet soruşturmaları kapsamında aralarında gümrük memurlarının da olduğu 33 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Mersin ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gümrükte görev yapan bazı personelin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil olduklarını ve sahte resmi belge düzenlediklerini tespit etti.
Ekipler, suça karıştıkları değerlendirilen 16 gümrük memuru ile aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 17 kişinin kimliğini belirledi. 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı gümrük memuru 11'i tutuklandı, 1'i savcılık talimatıyla 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
