Halıya sarılmış erkek cesedi bulundu

24.11.2025 13:41

Halıya sarılmış erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı

AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında halıya sarılmış vücudunda bıçak yaraları olan erkek cesedi bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi İbn-i Sina Bulvarı'ndaki alanda çekyata iple bağlanmış halıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinde, halının içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

 

Vücudunda bıçak yaraları tespit edilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliğinin de belirlenebilmesi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.