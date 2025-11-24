Halıya sarılmış erkek cesedi bulundu
24.11.2025 13:41
AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında halıya sarılmış vücudunda bıçak yaraları olan erkek cesedi bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi İbn-i Sina Bulvarı'ndaki alanda çekyata iple bağlanmış halıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinde, halının içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.
Vücudunda bıçak yaraları tespit edilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliğinin de belirlenebilmesi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
