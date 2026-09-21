Hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin sentetik ecza hapı bulundu

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.

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