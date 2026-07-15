Herkes kaybolduğunu sanıyordu. Denizden çıkıp tatile devam etmiş

Mersin ’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi sahilinde, 12 Temmuz günü sıra dışı bir kayıp vakası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir otelde tatil yapan 38 yaşındaki Ş.C., saat 14.00 sularında serinlemek amacıyla denize girdi.

Şahsın uzun süre sudan çıkmadığını fark eden ve hayatından endişe eden yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, denizde 3 gün boyunca gece gündüz demeden arama kurtarma faaliyeti yürüttü ancak Ş.C.’ye dair herhangi bir iz bulamadı.

Bu süreçte emniyet güçleri de karada eş zamanlı bir araştırma başlattı. Kızkalesi çevresinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, gece saatlerinde sokakta gördükleri bir kişiyi denizde aranan Ş.C.'ye benzetti.

Şahsın durdurularak yapılan GBT sorgulamasında, bu kişinin günlerdir denizde aranan Ş.C. olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Ş.C.’nin olay günü denizden kendi imkanlarıyla çıktığı ancak bazı sağlık sorunları nedeniyle konakladığı otele geri dönmeyip başka bir bölgeye gittiği öğrenildi.