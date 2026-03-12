İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 23 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Mersin'deki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de “İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından operasyon düzenlendi.

Aralarında farklı kamu kurumlarında görev yapan 20 kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli, operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiği öğrenildi.