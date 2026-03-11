İki çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü
11.03.2026 10:19
Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi Songül yaşamını yitirdi.
Mersin'de 27 yaşındaki Songül Aktekin, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Mersin'de merkez Toroslar Mahallesi'ndeki bir evde dün öğle saatlerinde iddiaya göre iki çocuk annesi Songül Aktekin (27) henüz bilinmeyen nedenle eşi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olaydan sonra şüpheli koca kaçarken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, “yaralama” ve “hırsızlık” gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısını yakalanması için çalışma başlattı.
