İki çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Mersin'de merkez Toroslar Mahallesi'ndeki bir evde dün öğle saatlerinde iddiaya göre iki çocuk annesi Songül Aktekin (27) henüz bilinmeyen nedenle eşi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olaydan sonra şüpheli koca kaçarken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, “yaralama” ve “hırsızlık” gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısını yakalanması için çalışma başlattı.