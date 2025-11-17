Kaçak kazıya suçüstü

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, çeşitli renk ve boyutlarda 85 obje, bir sikke, harita, kürek ve kazma ele geçirildi. Eserler incelenmeleri için Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

YASAL UYARI

MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.