Kaçak kazıya suçüstü
17.11.2025 12:26
AA
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.
Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, çeşitli renk ve boyutlarda 85 obje, bir sikke, harita, kürek ve kazma ele geçirildi. Eserler incelenmeleri için Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
