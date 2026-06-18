Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
18.06.2026 08:01
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'in Mut ilçesinde uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Mersin'in Mut ilçesinde bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat’tan (19) haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Mut-Silifke Karayolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, genci şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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