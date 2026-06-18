Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

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