Keben narı hasadı başladı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Keben Mahallesi'nde olgunlaşan ilk narlar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'un da katılımıyla, babasıyla üretim yapan Alpay Yalçın'ın bahçesinde gerçekleştirilen programla hasat edildi.



Alpay Yalçın, gazetecilere, narın büyüklüğünü görenlerin şaşırdığını söyledi. Yalçın, "Şu anda bazı narlarımız 1,5 kilogram civarında. Bunların satışını yapmak için hasadını yaptık. Güzel bir çeşittir, tadı mayhoştur, aroması çok iyidir. Alıp tadanlar çok memnun kalırlar. Herkese faydalanması için tavsiye ediyorum. Narın dalında kilogram fiyatı şu anda 7-10 lira." diye konuştu.

Baba Mehmet Raşit Yalçın da küçük yaştan itibaren nar üretimi yaptığını belirterek, "Pazara gidecek olanları gönderiyoruz, gitmeyeni nar ekşisi yapmak için değerlendiriyoruz. Ekşiden çıkan çekirdeklerini de hayvanlara yem olarak kullanıyoruz, kabuklarını ise yakacak yapıyoruz, Narın hiçbir şeyini ziyan etmiyoruz." dedi.



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da narın yöre çiftçisine ekonomik katkısına işaret etti.



