Kriz iki gün boyunca sürdü. Dün taşladılar, bugün silahla taradılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün iki grup arasında çıkan taşlı kavganın ardından bugün de silahlarla ateş açıldı. 6 kişi gözaltına alındı.

Taraflar arasındaki gerilim, iki gün boyunca devam etti.

Taraflardan biri yolun karşısından eve doğru silahlarla ateş açtı. Saldırıya uğrayan taraf tüfekle karşılık vermeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı.

Bugünse yine aynı iki grup arasında Altaylılar Mahallesi'nde olay çıktı.

İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri önce ellerine aldıkları taşlarla araçlara saldırdı. Sonra bir kişi sürücüyü yumruklamaya çalıştı.

