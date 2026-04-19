Kriz iki gün boyunca sürdü. Dün taşladılar, bugün silahla taradılar
19.04.2026 13:25
Taraflar arasındaki gerilim, iki gün boyunca devam etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün iki grup arasında çıkan taşlı kavganın ardından bugün de silahlarla ateş açıldı. 6 kişi gözaltına alındı.
İlk olay dün Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun üstündeki köprünün olduğu bölgede yaşandı.
İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri önce ellerine aldıkları taşlarla araçlara saldırdı. Sonra bir kişi sürücüyü yumruklamaya çalıştı.
Saldırıya uğrayan otomobiller olay yerinden uzaklaştı.
Bugünse yine aynı iki grup arasında Altaylılar Mahallesi'nde olay çıktı.
Taraflardan biri yolun karşısından eve doğru silahlarla ateş açtı. Saldırıya uğrayan taraf tüfekle karşılık vermeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı.
Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
