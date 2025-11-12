Küçük çocuk şakalaşırken arkadaşını vurdu
12.11.2025 15:18
DHA
Mersin'de 13 yaşındaki çocuk, babasının tüfeği ile şakalaşırken arkadaşını başından vurdu.
Körmenlik Mahallesi'nde arkadaşı C.C.S. ile oyun oynayan 13 yaşındaki M.A.B., evlerinin ahırında babasına ait tüfeğini buldu.
M.A.B.'nin eline aldığı tüfek, arkadaşıyla şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmanın başına isabet ettiği C.C.S., yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.C.S., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.C.S.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. M.A.B. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
