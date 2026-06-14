Merdivenden düştü, hayatını kaybetti
14.06.2026 17:41
Mersin'de merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde evde merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde Ötüken Vadi Park bitişiğindeki evde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Teke (70), evinin merdivenlerinden aşağı indiği sırada dengesini kaybederek düştü.
Eşi, durumu fark ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edilen Teke, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.