Mersin-Antalya karayolunda heyelan. Facia ucuz atlatıldı
21.03.2026 22:02
Toprak kayması sonucu araçta hasar oluştu.
Mersin’in Aydıncık ilçesinde şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir araca isabet etti. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle sürücüleri yeni heyelan riskine karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça güzergahı kullanmamaları konusunda uyardı. Yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
