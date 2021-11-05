Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kadın'ım" eserini sahneleyecek

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 14:10
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Kadın'ım" adlı anlatımlı konser, 6 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Müzikleri İbrahim Yazıcı, metni ise Şirin Aktemur'a ait konserin orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı yapacak.
Eserin "Dört Şarkı" olarak adlandırılan bölümünde MDOB sanatçılarından Selva Erdener, "Kadın'ım" bölümünde ise sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul sahne alacak.
Tema ve varyasyonların ardından 3 ünlü Türk şairinin eserlerinin de müzikle buluşacağı konserin "Kadın'ım" bölümünde, erkeklerle ilişkilerinde asla özne haline gelemeyen kadının, sonunda kendi başına dik ve ayakta durduğu bir ruh haline kavuşması konu ediliyor.
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