Mersin Devlet Opera ve Balesi yarın "Operacapella" konseri verecek

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 09.07.2021 - 11:45
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'de MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseriyle yarın saat 20.30'da Mezitli Amfi Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları Türk besteciler, dünya koro repertuvarı ile Afrika melodilerini seslendirecek.
Yaklaşık 1 saat sürecek konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek.
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