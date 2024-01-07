Mersin Limanı'nda 77 kilogram kokain ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden limana getirilen konteynerler mercek altına alındı.



Muz yüklü bir konteyner şüpheli olarak değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi, detaylı şekilde kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı.



Gümrük muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri aramada, konteynerin ön kısmındaki gizli bir bölmeye saklanmış 77 kilogram kokain ele geçirildi.



Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.

